Keine Spur von Weihnachtsfriede bei der letzten Gemeinderatssitzung im heurigen Jahr am Montagabend in Willendorf: Waren die Tagesordnungspunkte zur Budgetplanung und Kassaprüfung schnell abgehandelt - hier war man sich einig –, ging es in der darauffolgenden Diskussion sehr emotional zur Sache.

Im Zentrum der Kritik stand ein von den NEOS eingebrachter Initiativantrag zum sensiblen Thema „Schließung von Bahnübergängen in Willendorf“ – die NÖN berichtete bereits ausführlich. Es wurden für diesen Antrag 77 Unterschriften von Willendorfer Bürgern vorgelegt, die für die Erhaltung des Bahnüberganges in Dörfles Feldweg „Alte Säge“ und - im Austausch dafür - die Schließung des Bahnüberganges am Klammweg stimmten.

Es hagelte scharfe Kritik der ÖVP – vor allem die mangelnden Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten am Klammweg waren Anlass zur Beanstandung des Antrages. ÖVP-Bürgermeister Hannes Bauer veranschaulichte anhand einiger Fotos, dass es keine Lkw-taugliche Alternative zur derzeitigen Straßensituation am Klammweg gäbe und die von der Initiative vorgeschlagene Verlegung der Wohnstraße aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei.

Die Diskussion erhitzte zusehends die Gemüter und mündete im Vorwurf gegen die NEOS, die Gutgläubigkeit der Willendorfer Bürger auszunützen und einen Keil zwischen die Ortsteile Dörfles und Willendorf zu treiben. Es wurden Zweifel an der Rechtmäßigkeit beziehungsweise am rechtmäßigen Zustandekommen der Unterschriften laut und die Absicht geäußert, bei den Unterzeichneten nachzufragen, wie es zu ihrer Absichtserklärung gekommen sei.

NEOS-Gemeinderätin Andrea Waldl verwahrte sich gegen die Anschuldigungen, schlecht informiert oder Unterschriften erschlichen zu haben, räumte aber ein, sich nicht genügend über die örtlichen Besonderheiten am Klammweg informiert zu haben. Ihr Parteikollege, Gemeinderat Moritz Stummer enthielt sich bei seinem eigenen Antrag schließlich aufgrund der heftigen Diskussion sogar der Stimme.

Als Gast wohnte NEOS-Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber aus Baden der Sitzung bei. Über die „scharfen persönlichen Angriffe" gegenüber seiner Parteikollegin zeigte er sich bestürzt „Ich habe so etwas woanders noch nie erlebt!“

