„Wir laden die Leute ein und die Sitzung wird abgesagt!“, ärgert sich Moritz Stummer (NEOS). Die NEOS hatten in ihrer Informationsveranstaltung am 31. Juli zum Thema „Schließung der Eisenbahnkreuzungen“ die Bürger eingeladen, sich am 24. August näher über die Themen, „die die Gemeinde bewegen“ zu informieren. Nun aber wurde die öffentliche Gemeinderatssitzung abgesagt, die Begründung vonseiten des Bürgermeisters sei die Anzahl der Corona-Neuinfektionen, erläutert Andrea Waldl (NEOS).

Ersetzt wird sie durch einen Umlaufbeschluss, im Zuge dessen die Gemeinderäte über die anfallenden Tagesordnungspunkte schriftlich zur Stimmabgabe aufgerufen würden. „Eine zutiefst antidemokratische Sichtweise“, kritisiert Waldl diese Form der Beschlussfassung: „Es geht uns darum, dass auch der Bürger weiß, was passiert.“ Es wären genug Möglichkeiten vorhanden, den gebotenen Abstand zu wahren, wie die Sitzung im Mai bewiesen hätte, kritisiert Moritz Stummer (NEOS) die Vorgehensweise. Im Zuge der Umlaufbeschlüsse gäbe es keine Möglichkeit, Anträge und Wünsche einzubringen oder sich aus Sicht der Bevölkerung ein Bild zu machen.

Grabner Bürgermeister Hannes Bauer (ÖVP): „Punkte sind sehr schnell abzuarbeiten!“

Auf Anfrage der NÖN begründete Bürgermeister Johannes Bauer (ÖVP) seine Entscheidung, die Sitzung durch Umlaufbeschlüsse zu ersetzen: „Auf der Tagesordnung standen nur zwei Punkte, die beide sehr schnell abzuhandeln waren.“ Die Beschlüsse wären außerdem zeitgleich gemäß der Vorschrift der Niederösterreichischen Landesregierung an der Amtstafel öffentlich auszuhängen.

Zur Kritik der NEOS, brennende Themen wie die Schließung der Bahnübergänge nicht öffentlich diskutieren zu wollen, meint er: „Ich muss verantwortlich handeln und mich an die Fakten halten. So lange es keine Zusagen der ÖBB und der Grundeigentümer gibt, trage ich das Thema nicht an die Bevölkerung heran.“ Kein Problem mit der Absage der Sitzung hat Josef Mühlhofer, geschäftsführender Gemeinderat und Obmann der SPÖ Willendorf: „Meine Fraktion war in die Vorgespräche zu den Tagesordnungspunkten gut eingebunden.“ Weil die SPÖ im Gemeindevorstand vertreten ist, habe sie möglicherweise einen Wissensvorsprung, räumt er ein. Zudem gehe er davon aus, dass die Maßnahme eine Ausnahme darstelle.

Auch die NEOS betonen, dass sich ihre Kritik nicht gegen die Person des Ortschefs persönlich richtet: „Er ist ein guter Bürgermeister!“ lobt Waldl und auch ihr Kollege Stummer schließt sich den wertschätzenden Worten seiner Parteikollegin an: „Hut ab vor der Arbeit, die er leistet!“ Er wünsche sich nur eine breitere Einbindung der Bevölkerung und der Opposition: „Wir wollen nicht dagegen, sondern mitarbeiten!“