Er war es, der in der Post den letzten Brief aufgab. Und er war es auch, der den ersten Brief beim neuen Postpartner einreichte. Die Rede ist von Bürgermeister Hannes Bauer (ÖVP), in dessen Gemeinde Willendorf nach der Schließung der Postfiliale (die NÖN berichtete) die Bäckerei Krenn die Agenden als neuer Postpartner nahtlos übernahm. Was nicht nur den Ortschef, sondern auch Landtagsabgeordneten Hermann Hauer (ÖVP) freute, der sich bei der Eröffnungsfeier als Gast einstellte: „Ein freundliches und kompetentes Team“, lobte Hauer das Team der örtlichen Bäckerei.

Mit ihrer Lage gegenüber der Post und durch die Trafik sei die Bäckerei Krenn der ideale Bewerber gewesen, wurde betont. Bei der Bevölkerung sei die Neuerung gut angekommen, freut sich Elisabeth Krenn im Gespräch mit der NÖN: „Alle sind froh, dass es weitergeht und es keinen Stillstand gibt“, betont sie – und fügt hinzu: „Es passt alles gut zusammen, die Menschen können vor der Arbeit alles in einem erledigen, weil Trafik, Bäckerei und Postpartner beieinander liegen.“