Polit-Pension: Vizebürgermeisterin Renate Hecher trat zurück

Renate Hecher war knapp 27 Jahre lang Vizebürgermeisterin von Willendorf. Gemeinde Willendorf/zVg

Im Alter von 47 Jahren übernahm Renate Hecher einst das Amt der Vizebürgermeisterin in Willendorf – mit Jahresende, und kurz vor ihrem 74. Geburtstag, trat sie nun aus all ihren politischen Funktionen zurück. „Ich habe es gerne gemacht, aber es ist auch mal an der Zeit, aufzuhören und die Sache der Jugend zu überlassen“, begründet die langjährige ÖVP-Lokalpolitikerin gegenüber NÖN.at ihren Schritt. Lobende Worte für seine bisherige Stellvertreterin findet Bürgermeister Hannes Bauer (ÖVP): Renate Hecher sei „maßgeblich an der positiven Entwicklung und an der wirtschaftlichen Expansion der Gemeinde beteiligt“ gewesen, darüber hinaus habe sie stets als „Stimme der Vernunft“ gewirkt, so der Ortschef: „Sie hat stets das Wohlergehen der Gemeinde in den Fokus gerückt und als anerkannte Persönlichkeit auf allen Ebenen beigetragen, unsere Gemeinde besser zu machen.“

Bürgermeister Hannes Bauer und seine bisherige Vizebürgermeisterin Renate Hecher mit dem früheren Landeshauptmann Erwin Pröll (alle ÖVP). Gemeinde Willendorf/zVg

Meilensteine ihrer Karriere seien etwa der Bau des neuen Kindergartens, der Ankauf der Liegenschaft Strelzhofstraße 4, die Errichtung des Spielplatzes beim Pfarrhof Rothengrub sowie – im Jahr 2018 – die Umsetzung des Projekts Hauptplatz gewesen. Zudem habe sie im kulturellen Bereich gewirkt, etwa als Gründungsmitglied des Kulturvereins, dem sie bis heute als Obfrau vorsteht.

Schloffer folgt als Gemeinderat

Andreas Schloffer wird neuer Gemeinderat der ÖVP-Fraktion - allerdings als Parteifreier. Gemeinde Willendorf/zVg

Hechers frei gewordenes Mandat im Ortsparlament soll der parteifreie Andreas Schloffer besetzen, er wird bei der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag angelobt. Der Unternehmer wirkte zuletzt maßgeblich am Bürgerbeteiligungs-Photovoltaikprojekt am Bauhof und am Sicherheitszentrum mit. „Wir legen großen Wert auf seine Meinung und konnten mit ihm gemeinsam schon einige Ideen für ein umweltfreundlicheres Willendorf umsetzen“, freut sich der Bürgermeister über die zusätzliche Unterstützung.

Wen die ÖVP als neuen Vizebürgermeister vorschlägt, wollte man vorerst nicht bekanntgeben – man wolle „der geheimen Wahl nicht vorgreifen“, so Bauer. Die Volkspartei besetzt im Willendorfer Gemeinderat elf Sitze, SPÖ und NEOS halten bei jeweils zwei Mandaten.

Mehr zum Polit-Wechsel auch in der morgigen NÖN Neunkirchen-Printausgabe sowie im E-Paper!