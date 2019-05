Im Rahmen eines Festaktes im NÖ Landhaus wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an Allgemeinmediziner Herbert Pötscher aus Wimpassing der Berufstitel „Medizinalrat“ verliehen und durch ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an ihn überreicht.

Pötscher ist seit 1. Oktober 1984 praktischer Arzt in Wimpassing und war bis 30. Juni 2017 Gemeindearzt für die Sanitätsgemeinden Altendorf, Grafenbach-St.Valentin und Wimpassing. Medizinalrat Herbert Pötscher hat sich aufgrund seines Engagements und seines Fachwissens während der Zeit als praktischer Arzt in Wimpassing einen weit über die Ortsgrenzen reichenden ausgezeichneten Ruf, sei es bei den vielen Patientinnen und Patienten, vor allem aber auch bei seinen Kollegen in der Ärzteschaft erworben. Dazu der Ausgezeichnete selbst: „Natürlich freue ich mich über diese Verleihung, obwohl ich immer schon der Meinung bin, das ist eine Alterserscheinung, kein Verdienst.“ Vertreter der Gemeinde ließen den Allgemeinmediziner im Landhaus hoch leben, und Manfred Spies überraschte ihn mit mehreren Musikstücken am Altsaxophon, was auch die anderen Ausgezeichneten und Angehörigen begeisterte.