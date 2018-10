Er habe noch an keinem so aufwendigen Projekt wie diesem gearbeitet. Wenn Kulturvereinsobmann Rene Harather über die anstehenden Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum Thema „100 Jahre Republik Österreich“ spricht, dann merkt der Zuhörer die Begeisterung und den Elan, die dabei in ihm stecken.

Zwei große Festakte geplant

Zwei große Festakte sind es, die er mit seinem Team auf die Beine gestellt hat: Bereits am Dienstag, 6. November, startet der Reigen mit einer Vernissage zu einer sensationellen Ausstellung: Österreichs Jahrhundertfotograf Erich Lessing, der erst heuer starb, und als Magnum-Fotograf einer der weltbekanntesten Chronisten des 20. Jahrhunderts war, stellt seine Werke im Culturzentrum aus:

„Als wir die Ausstellung geplant haben, war er noch voller Tatendrang und bester Gesundheit. Leider konnte er die Schau nicht mehr erleben“, erinnert sich Harther. Ergänzt wird die Ausstellung von Werken eines ganz Großen aus der Region: Robert Hammerstiel.

Slowakische Radio Symphonie-Orchester spielt auf

Ein ganz großer Wurf ist dem Kulturverein allerdings am Sonntag, 11. November, gelungen: Denn da wird das Slowakische Radio Symphonie-Orchester mit seinen 70 Mitgliedern im Kulturcentrum aufspielen. „Der Kontakt ist zufällig zustande gekommen, als ich den Leiter David Hernando Rico bei einer Veranstaltung kennenlernte“, so Harather.

Gespielt werden Werke emigrierter Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold oder Max Steiner – beide gelten als Väter der modernen internationalen Filmmusik und schufen etwa die musikalische Vertonung zu „Robin Hood“ oder „Vom Winde verweht“.

„Dieser Musik wollen wir weltweit renommierte zeitgenössische Komponisten aus Österreich gegenüber stellen, die unter anderem in ihren Werken auch Bezug auf geschichtliche Ereignisse nehmen: Zum Beispiel Thomas Doss oder Otto M. Schwarz, der darüber hinaus gebürtiger Wimpassinger und bis vor kurzem das örtliche Sinfonische Blasorchester leitete.“

Der Eintritt zur Ausstellung ist gratis, Karten für das Festkonzert sind um 25 Euro zu haben.