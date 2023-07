Große Stars beim Moccamio-Open Air

Das internationale Ensemble der „Legends of Rock“ macht beim Moccamio-Open Air am Donnerstag, 27. Juli, ab 18 Uhr, im Eduard-Gaderer-Park in Wimpassing zusammen mit Stargeigerin Maria Patera den Auftakt. Patera wird mit ihrem klassischen Streichquartett einige der größten Hits der Pop- und Rockgeschichte in völlig neuen Arrangements erklingen lassen. Im Vorprogramm gastiert die ukrainische „X Factor“-Siegerin Julia Ivanova mit einem „Tribute to Tina Turner“.

Tags darauf betritt um 19 Uhr Kabarettist Gery Seidl die Moccamio-Bühne. Der Shooting-Star des Austropop und jüngste „Amadeus“-Gewinner Chris Steger gastiert mit seiner „Gib ma an Grund“-Tour am Samstag, 29. Juli, in Wimpassing. Abgerundet wird das Open Air am Sonntag, 30. Juli, 11 Uhr, mit einem Frühschoppen. Tickets gibt es direkt im Moccamio oder bei Ö-Ticket.