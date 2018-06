Das Sinfonische Blasorchester (SBO) Wimpassing setzt einmal Maßstäbe in der Blasmusik und präsentiert am Freitag, 15. Juni das Werk „The Armed Man: A Mass for Peace“ in der Stadtpfarrkirche Ternitz.

Diese eindrucksvolle Komposition stammt aus der Feder des Walisen Karl Jenkins und wurde 1999 von The Royal Armouries (britisches Nationalmuseum für Waffen und Rüstungen) in Auftrag gegeben. Das Werk führt durch die Gräuel des Krieges, erzählt von Trauer, bietet heroische Hymnen und versöhnliche Choräle. „Es will aber vor allem eines - die Hoffnung auf Frieden sich frei entfalten lassen, und damit Krieg und Leid überwinden“, so der Leiter des SBOW und Dirigent Otto M. Schwarz.

„In den 30 Jahren haben wir viel geleistet und waren auf höchstem Niveau unterwegs“Otto M. Schwarz

Für ihn ist das Konzert zudem der letzte Auftritt mit dem Orchester. Der Komponist und Dirigent navigierte das SBO fast 30 Jahre lang zu musikalischen Höchstleistungen und gibt jetzt den Dirigentenstab weiter. „In den 30 Jahren haben wir viel geleistet und waren auf höchstem Niveau unterwegs und jetzt kann man ruhigen Gewissens sagen, dass es an der Zeit ist, den Dirigentenstab weiterzugeben“, so Otto M. Schwarz. Der Hauptgrund sind die zahlreichen Auslandsreisen sowie Proben für Konzerte im In- und Ausland.

„Das SBOW braucht viel Betreuung und Zeit. Im Vorjahr war ich aber an 150 Tagen gar nicht in Österreich.“ Und wer wird der oder die Nachfolger(in)? „Da halte ich mich raus. Das ist Sache des SBO Wimpassing“. Vonseiten des SBO Wimpassing gibt es dazu noch keine Stellungnahme. Ein Trostpflaster bleibt, Schwarz wird weiterhin das Big Band Project Wimpassing leiten.

Karten für das Konzert “ gibt es in der Stadtgemeinde Ternitz, unter karten@sbow.at und 0699/11677015.