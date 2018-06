Ein Hilferuf kam vergangene Woche von einem jungen Geschäftsmann aus Wimpassing.

Es geht dabei um Markus Häfele, Trafikbetreiber in der Bundesstraße 80, nahe der Volksbank. „Vor unserem Geschäft war es üblich, dass Kunden zum Einkauf hielten – und dass auch über die Länge von zwei Autos hinaus“, berichtet der Trafikant. „Jetzt hat die Gemeinde am Ende des zweiten Stellplatzes eine Säule am Gehsteig befestigt, sodass kein dritter Pkw mehr Platz hat – ohne uns zu informieren“, ärgert er sich.

Diese Auffahrtsrampe (rote Markierung) sorgt dafür, dass es Lenker oftmals nicht wagen, ihr Auto davor zu halten, sie fürchten, bestraft zu werden. | Clemens Thavonat

Er erzählt zudem, dass ihm versprochen wurde, im Zuge der Straßensanierung im Vorjahr, die gegenüberliegende Auffahrt auf den Gehsteig zu entfernen. „Auch das wurde nicht gemacht, der gesamte Parkraum zudem von einer Kurzparkzone in eine Parkverbotszone geändert, wo oft ein Behindertenfahrzeug unberechtigt und unbestraft stundenlang parkt.“ Er, Häfele, habe den Eindruck, die Gemeinde mache alles, um ihm als jungen Wirtschaftstreibenden, Steine in den Weg zu legen.

Ganz anders sieht SPÖ-Bürgermeister Walter Jeitler diese Angelegenheit, er ersucht um Verständnis: „Seitens der Marktgemeinde sind wir immer bemüht, die Rahmenbedingungen für unsere Gewerbe-, Handels- und Industriebetriebe, soweit wir diese beeinflussen können, bestmöglich mitzugestalten. Gleichzeitig bedarf es jedoch auch der Rücksichtnahme auf die Interessen und Rechte von Anrainern und Nachbarn, die mitunter Kompromisse bei der Umsetzung von Wünschen, sei es durch Firmenbetreiber und auch Privatpersonen, erfordern. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesen Verkehrsmaßnahmen sowohl die Interessen des Unternehmens als auch der benachbarten Anrainer bestmöglich gewahrt haben.“