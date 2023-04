Restauranteröffnung: Ein Hauch von Japan im Schwarzatal

Ramen-Suppe, Sushi, Edamame, Yaktori und vieles mehr steht künftig auf der Speisekarte des neuen Wimpassinger Restaurants „Das Kornried - Komorebi“. Matthias Weinzettl und Clarissa Chromer wollen die japanische Küche in den Süden Niederösterreichs holen.

Warum es ausgerechnet die japanische Kulinarik geworden ist? „Da haben sich mehrere Zufälle aneinandergereiht“, muss Chromer schmunzeln. Sie und Weinzettl sind im Bezirk nämlich keine Unbekannten. Die beiden zeichnen für die Gastro im Edlacher Strandbad verantwortlich. „Dort haben wir im Rahmen einer Betriebsfeier japanisch gekocht und es waren alle begeistert“, erzählen die beiden Unternehmer. Schritt für Schritt wurde dann die Idee eines japanischen Restaurants geboren.

Der Standort in Wimpassing, in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Skyline“, habe ebenfalls gepasst. „Das Projekt hat sich immer weiter manifestiert und jetzt sind wir hier“, freuen sich Weinzettl und Chromer auf ihre Gäste, die das Essen vor allem genießen sollen. Je nach Saison gibt es auch eine kleine Speisekarte, die immer wieder kulinarische Schmankerl bietet. Derzeit ist die Spargel-Karte im Angebot.

Ein Restaurant für den Genuss

Großen Wert legen die beiden Unternehmer auch auf die Produkte selbst, die verarbeitet werden. „Wir wollen hier ein Bewusstsein schaffen. Hier geht es nicht um die schnelle Küche, man soll schon genießen können. Man muss es einfach einmal ausprobieren, wir sind nicht zwider“, meinen sie mit einem Schmunzler.

Ein weiteres Highlight soll übrigens im Herbst eröffnet werden. Derzeit wird nämlich der Weinkeller revitalisiert. Hier sollen nicht nur Feiern über die Bühne gehen, wie Chromer ankündigt: „Wir wollen auch Kochkurse abhalten.“ Geplant sei zudem um die Mittagszeit auch ein Lieferservice, am Abend wolle man sich dann aber auf den Restaurantbetrieb konzentrieren.

Die ersten Gäste konnten Weinzettl und Chromer schon begrüßen. „Letztlich hatten wir Gäste hier, die erste kürzlich in Japan waren. Sie haben gemeint, die Ramen-Suppe schmeckt wie in Japan, nur die Handschrift des Kochs ist eine andere“, freuen sie sich über das erste Feedback. Wer sich selbst einen Eindruck machen möchte, ist herzlich zur Eröffnungsfeier am 6. Mai eingeladen. Los geht es um 14 Uhr.

