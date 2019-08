Anlässlich des 80. Geburtstages von Weltstar Tina Turner, sie gehört mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen, bringt die Rockgruppe „Legends of Rock“ unter der Leitung von Drummer Luigi Kainrath am Samstag, 24. August, 19 Uhr, im Wimpassinger Eduard Gaderer-Park die ultimative Tina Turner Tribute-Show „Tina die Show“.

Im Vorprogramm zu hören ist die Band „Körgedts“. Karten gibt es im Café Moccamio in Wimpassing ( 02630/30709) und bei Ö-Ticket.

Ebenfalls für die zahlreichen Fans von „Legends of Rock“ zum Vormerken: Die Premiere von „Bohemien Rhapsody – The Music of Queen“, die Musik des Oscar-prämierten Filmes, geht am Samstag, 28. September, 20 Uhr, in der Stadthalle Ternitz über die Bühne.

Karten für die große Queen-Show gibt es bei der Stadtgemeinde Ternitz und in allen Raiffeisenbanken des Bezirks.