Markus Stocker hat dieser Tage alle Hände voll zu tun: Als Vorsitzender des Angestellten-Betriebsrates wird er von seinen Kollegen derzeit nur mit einem Thema konfrontiert – der drohenden Übernahme der B&C-Privatstiftung durch den Industriellen Michael Tojner, die über die Mehrheitsbeteiligungen an Semperit, Amag und Lenzing verfügt und somit für die Zukunft von über 5.000 Mitarbeitern verantwortlich ist.

„Und genau das ist der springende Punkt. Die Kollegen sind in großer Sorge, dass durch eine mögliche Übernahme eine Filetierung des Unternehmens zustande kommen könnte und damit auch der Standort und die Arbeitsplätze in Gefahr wären“, berichtet er über die aktuelle Stimmungslage in der Belegschaft.

Stocker selbst hat erste Maßnahmen gesetzt. In einer Mitarbeiterversammlung wurde die Belegschaft über den aktuellen Stand der Dinge informiert und ein Hilferuf samt Unterschriften an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geschickt. Parallel dazu nahm er auch Kontakt zu den regionalen Politabgeordneten auf, die die Entwicklung mit Argusaugen verfolgen und eine Übernahme nicht gutheißen.

Am Semperit-Standort in Wimpassing sind derzeit rund 800 Mitarbeiter beschäftigt. | Google.Maps

Vor allem SPÖ-Bürgermeister Walter Jeitler ist in großer Sorge: „Mit einer möglichen Übernahme der B&C-Stiftung sehe ich die Gefahr, dass die Unternehmen filetiert werden und in Zukunft die Gewinnausschüttung an Dritte erfolgt, anstelle wie bisher die Erträge in den Industriestandort Österreich zu investieren. Dadurch wäre natürlich auch der Industriestandort in Wimpassing mit seinen 800 Arbeitsplätzen gefährdet.“

Ähnlich sieht ÖVP-LAbg. Hermann Hauer die Situation: „Es bedarf einer genauen sensiblen Prüfung aller Schritte, um die Zukunft des Betriebs und damit verbunden die Arbeitsplätze zu gewährleisten. Die geplante Stiftungsreform muss genauesten geprüft werden, um Schlupflöcher zu verhindern, die Arbeitsplätze und Betriebsstandorte gefährden.“

Und auch SPÖ-Gemeindevertreterverbands-Präsident und Nachbarbürgermeister Rupert Dworak ist in Alarmbereitschaft: „Gefordert ist hier die Politik auf Landes- und Bundesebene, da es in Österreich in allen Unternehmen um 5.000 Arbeitsplätze geht. Ich habe mich in einem Schreiben an LHStv. Franz Schnabl gewendet, der aus seiner Zeit bei Magna über große wirtschaftliche Erfahrung in diesem Bereich verfügt. Es muss alles getan werden, dass diese österreichischen Unternehmen nicht in die Hände eines Spekulanten fallen!“

Michael Tojner selbst gibt sich zugeknöpft: „Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit zu dieser Causa keinen Kommentar abgeben“, heißt es aus seinem Büro.