Seit dem ersten Bandwettbewerb für Musikschulen 1994 nimmt Fachlehrer René Harather mit verschiedenen Popularmusikensembles an Bandwettbewerben teil. Erst einmal seit damals gelang es, mit der Band „The Gassies“ in die bundesweite Endausscheidung zu kommen und einen 2. Preis zu erspielen. Am Wochenende konnte diese Leistung aber noch getoppt werden!

Hunderte Teilnehmer und dutzende Bands aus ganz Österreich mit tatsächlich hohem musikalischen Niveau waren und sind das Handicap, das es alle zwei Jahre zu meistern gilt.

Im Festspielhaus St. Pölten, dem Austragungsort des diesjährigen Bundeswettbewerbs, gelang nun die Sensation: Sebastian Holzer (Gesang/Klavier), Nicole Scheibenreif (Gesang), Samuel Feimer (Schlagzeug), Julio Ruiz-Zapata (Bass), Magdalena Legl und Michelle Alexa (Rhythmusgitarre) und Felix Tauber (Solo-Gitarre) erspielten mit ihrer Country Band „The Cyrus & Cash Connection“ einen sensationellen 1. Preis in der Wertungskategorie IV (Durchschnittsalter 18, Höchstalter 20), was quasi einem Staatsmeistertitel in einem sportlichen Bewerb gleich kommt.

„Die hochkarätige Jury, darunter Falco-Keyboarder, Starmania-Macher und Dancing Stars-Band-Leader Thomas Rabitsch und Jazz-Schlagzeug-Legende Walter Grassmann, zeigte sich begeistert und lobte die Band in allerhöchsten Tönen“ freuten sich Musikschuldirektor Manfred Spies und René Harather, die bei der Preisverleihung in der „Bühne am Hof“ mit dabei waren und sich als erste Gratulanten einstellten.