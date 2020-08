Sieben Jahre für versuchten Brudermord .

Sieben Jahre Haft wegen versuchten Mordes und anderer Delikte sowie eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher – so endete der zweite Prozesstag für jenen 17-Jährigen, der am 21. Oktober 2019 seinen Bruder mit einem Messer in die Brust gestochen hatte.