Der „Ambros aus dem Schwarzatal“ hat wieder zugeschlagen

Zwei Jahre sind seit der Veröffentlichung seines ersten Werkes „Des bin i“, auf dem er in den Songs in bester Austropop-Manier persönliche Beziehungserlebnisse mit seiner Gitarre verarbeitete, ins Land gezogen und mit dem sich der 58-Jährige seinen persönlichen Lebenstraum erfüllte. Der Titel des Nachfolgewerkes heißt „logischerweise No 2, weil es erstens ja stimmt und mir zweitens kein besserer eingefallen ist“, erklärt er der NÖN in seiner typischen Art und mit einem Augenzwinkern.

„A geile Zeit“ als Meisterwerk

Allerdings hat sich der Musikstil auch ein wenig geändert: „Die Songs handeln zwar immer noch von persönlichen Erlebnissen, sind aber jetzt flotter und rockiger geworden. Das kommt auch beim Publikum besser an“, so Faist. Neun Titel sind auf der neuen CD enthalten, als persönliches Meisterwerk bezeichnet der Musiker seinen Song „A geile Zeit“: „Die Nummer handelt von den Corona-Jahren, die eigentlich vielen Menschen viel Leid gebracht haben. Bei mir haben sie zum Glück das Gegenteil bewirkt. Ich hatte viel Zeit, mich musikalisch zu vertiefen und weiterzuentwickeln, was mir sehr viel gebracht hat!“ Der Song performe bisher überragend – „die Leute gehen voll ab, wenn sie ihn hören, das freut mich!“

Aber auch die Nummer „Skifoarn & Musi“, die es in einer normalen und einer Hüttenversion gleich zweimal auf der CD gibt, sorgt für entsprechende Stimmung: „Da tanzen die Leute auf den Tischen!“ Stolz ist Faist auch auf ein bereits verloren geglaubtes Werk, das er 1986 noch gemeinsam mit Willi Spanblöchl einspielte. „Krumpendorf“ heißt der auf einem alten Band wieder entdeckte Song, der eine sehr persönliche Geschichte des Künstlers erzählt.

Neu ist auch, dass der „Muski Bua“ nun mit Band auftritt. Mit dabei sind unter anderen sein Bruder Karl am Bass, Markus Pichler an der Posaune, Peter Url an der Querflöte und Tina Woltron an der Steirischen. 1.000 Stück wurden gepresst, 5.000 Euro in das Projekt, das primär auch einem sozialen Zweck dient, aus der Privatkasse hineingesteckt.

„Will weder reich noch berühmt werden!“

„Ich will weder reich noch berühmt werden, sondern einfach nur Spaß an der Musik haben“, erzählt Faist, der sich zuletzt vermehrt über Live-Auftritte freuen durfte. Wer sich von den Songs und seiner Energie selbst überzeugen möchte, der kann dies bei der CD-Präsentation am 1. September um 19.30 Uhr bei kostenlosem Eintritt im Wimpassinger Kulturcentrum tun. Das neue Werk kann dort auch gegen eine frei Spende erworben werden.

Wie immer kommt der Erlös dem St. Anna Kinderspital und der Kinderkrebshilfe zugute. 4.000 Euro hat „Winni“ Faist dadurch mit seiner ersten CD bereits spenden können. Hut ab im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Mann mit dem Hut, denn der rote „Tschako“ auf der Bühne ist auch das Markenzeichen des „Wuiferl Ambros“ aus dem Schwarzatal.