Nachdem die Anlagen in Mönichkirchen bereits in Betrieb genommen werden konnten, folgt nun auch die Panoramabahn in Mariensee. Diese wird ab morgen, Freitag, 14. Dezember, 9 Uhr, geöffnet sein.

"Ab morgen sind somit auch alle Pisten, außer die Umfahrungspiste 10, geöffnet", heißt es dazu von Schischaukel-Geschäftsführer Gerald Gabauer. "Wir freuen uns auf die neue Wintersaison und hoffen auch heuer wieder viele Gäste begrüßen zu können", so Gabauer.