Michaela Dorfmeister: Olympiafieber hält wach

„Dring, Dring, Dring“, wer bei den Olympischen Winterspielen in Peking live vor dem Fernseher mitfiebern will, den reißt der Wecker in den nächsten Tagen früh aus dem Schlaf. Etwa am Sonntag, wenn Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Co. ab 4 Uhr bei der Abfahrt um die Medaillen fahren.

„Zumindest die Speedbewerbe möchte ich mir schon live anschauen“, meint Michaela Dorfmeister. Die Pernitzerin raste bei den Spielen 2006 in Turin zu Gold in Abfahrt und Super G. Eine Medaillenflut bei den Alpinen traut sich die 48-Jährige nicht zu prognostizieren: „Im Endeffekt wird es in den technischen Disziplinen extrem schwer. Da müsste Katharina Liensberger zu ihrer alten Form zurückfinden. Die Medaillenchancen sehe ich eher im schnellen Bereich, aber es gibt bei Olympia auch immer ein, zwei, die dort ihre Sternstunde haben“, 2018 waren das etwa die tschechische Super G-Olympiasiegerin Ester Ledecka oder die Göstlingerin Kathrina Gallhuber, die im Slalom Bronze eroberte.

„Dorfis“ Daumen sind freilich nicht nur für die Alpinen gedrückt, sondern für alle rot-weiß-roten Starter. Deswegen wird sie aber nicht jeden Tag um 3 Uhr aus den Federn hüpfen, wie sie mit einem Augenzwinkern verrät: „Es gibt ja auch Frühstücksfernsehen, wo man alles noch einmal sieht, was in der Nacht so passiert ist.“

Dorfmeister beneidet die Sportler um die zusätzliche Belastung durch die Tests nicht: „Sie müssen täglich zittern“, so Dorfmeister.

