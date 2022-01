Winterangebot im Bezirk Neunkirchen im NÖN-Überblick

Vollbild

FB

Die Erlebnisarena in St. Corona am Wechsel bietet für Klein und Groß Abwechslung. Der Eislaufplatz in Gloggnitz ist von Freitag bis Sonntag geöffnet. Skifahren ohne Schnee? In Puchberg am Schneeberg, genauer gesagt in „Puchis Welt“, ist das , wie auch der kleine Oscar Walton am Foto beweist, möglich. Hier kann auf speziellen Matten Ski gefahren werden.

1 /3