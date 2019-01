In der Nacht auf Sonntag waren rund 8.000 Haushalte betroffen, am Vormittag waren noch etwa 800 Kunden ohne Strom, teilte EVN-Sprecher Stefan Zach mit. Die meisten Ausfälle gab es im Industrie- und im Mostviertel.

"Schnee und Sturm haben immer wieder Bäume und Zweige in die Leitungen geworfen", erklärte Zach. Die Hotspots lagen demnach in den Bezirken Neunkirchen, Scheibbs und Amstetten sowie generell in der Buckligen Welt. Die 8.000 betroffenen Haushalte seien in der Nacht nie zeitgleich ohne Strom gewesen, viele seien auch nur "ganz kurz" betroffen gewesen, hielt Zach fest.

Die Störungsmonteure der Netz Niederösterreich waren seit den Nachtstunden im Einsatz, am Sonntagvormittag gingen laut Zach rund 150 von ihnen zu Werke. 20 Trafostationen waren dem Sprecher zufolge ohne Strom.