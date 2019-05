Bis Samstagabend wird jetzt noch zum Besuch der kulinarischen Köstlichkeiten ins Stadtzentrum geladen.

,,Durch die vergangenen Jahre sind natürlich privat sehr intensive Freundschaften entstanden. Und nach ein paar Telefonaten stand fest, dass an diesem Wochenende die Standler kein Engagement hatten und deshalb sind sie mit etwas verkleinertem Angebot doch noch zu uns nach Neunkirchen gekommen", freut sich Schicker.

Ab sofort können Mozarella, Trüffelsalami, Käse und Co. sowie die dazu passende Weine in den verschiedensten Variationen ge- und verkostet werden. Am Samstagvormittag sorgt die Bergkapelle Hohe Wand beim Frühschoppen auch für einen musikalischen Leckerbissen.

Auch Bürgermeister Herbert Osterbauer ist froh, dass der Markt doch noch gerettet werden konnte: "Das ist der Privatinitiative von Christian Schicker zu verdanken und sehr lobenswert!"