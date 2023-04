Firma Lekkerland wird Standort in Ternitz mittelfristig schließen

Für die Stadtgemeinde ist es ein großer Verlust. Wie das Unternehmen unik auch gegenüber der NÖN bestätigte, werde man sich mittelfristig einen neuen Standort in Niederösterreich suchen. Dieser sei „aktuell in Evaluierung“, wie Thomas Brandstetter, Marketing-Teamleiter, in einem Statement schreibt.

Weniger als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden anlässlich der Schließung des Teilbetrieb gekündigt. „Die meisten Mitarbeiter sind noch im zweiten Quartal bei unik angestellt und arbeiten an der Standortschließung mit“, so Brandstetter weiter. Wann genau es zur kompletten Schließung kommt, wollte er nicht sagen.

Wie SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak in der letzten Gemeinderatssitzung in seinem Bürgermeisterbericht betonte, sei die Stadt schon seit einiger Zeit mit den Grundeigentümern im Austausch. Hier wolle man „hinsichtlich einer Folgenutzung in die Gestaltung eingebunden sein“, so Dworak. Er hoffe, im Rahmen der nächsten Sitzung mehr Details bekanntgeben zu können.

