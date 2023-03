Die Präsentation des Geschäftsjahres 2022 nutzte Vorstandvorsitzender Gerald Grohmann für eine besondere Mitteilung: Der 69-Jährige wird sich nach 20 Jahren an der Spitze des Öl- und Gasfeldausrüsters mit Jahresende zurückziehen. Grohmann werde, wie er am Donnerstag in einer Bilanz-Pressekonferenz ankündigte, seinen auslaufenden Vertrag bei Schoeller Bleckmann Oilfield nicht verlängern.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.