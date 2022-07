Sparkasse Neunkirchen: 1,46 Milliarden Euro im Vorjahr verwaltet

Werbung

Über ein überdurchschnittliches Kundenwachstum in allen Geschäftsbereichen und ein starkes Bilanzergebnis im Vorjahr darf sich die Sparkasse Neunkirchen freuen. Die Bilanzsumme erreichte mit einem Ergebnis von insgesamt 1,46 Milliarden Euro einen Zuwachs von fast acht Prozent gegenüber dem Jahr 2020. „Hohe Zufriedenheitswerte unserer mehr als 48.000 Kunden belegen, dass die Sparkasse eine sichere Partnerin in ungewissen Zeiten ist. Die Geschäftstätigkeit und Marktaktivitäten der Sparkasse Neunkirchen waren insbesondere geprägt durch das 150-Jahr-Jubiläum und den weiterhin erfolgreichen Verkauf von Wertpapierprodukten“, zogen die Vorstände Gertrude Schwebisch und Peter Prober bei der 43. ordentlichen Vereinsversammlung Bilanz.

22.000 persönliche Beratungsgespräche

Vorstandsdirektorin Gertrude Schwebisch präsentierte die aktuelle Geschäftsentwicklung und das Marktumfeld. Die persönliche Beziehung sei nach wie vor das Erfolgsrezept der regionalen Sparkasse. Im Geschäftsjahr 2021 wurden mehr als 22.000 persönliche Beratungsgespräche durchgeführt. „Die Sparkasse leistet einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Gesundheit der Menschen und Betriebe in unserer schönen Region. Nur eine wirtschaftlich erfolgreiche Sparkasse steht Unternehmen und Privatpersonen als kompetente Finanzpartnerin zur Verfügung“, berichtete Schwebisch. So hatte die Sparkasse mit all ihren Filialen während aller Corona-Lockdowns nie geschlossen.

Im Anschluss der Versammlung wurden die umgebauten Räumlichkeiten der Sparkasse Neunkirchen von Pater Bernhard Lang und Pfarrer András Pál gesegnet.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.