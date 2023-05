Ternitzer Förderbandspezialist eröffnete neuen Standort

Egal, ob in der Lebensmittelbranche, der Landwirtschaft oder in der Bauindustrie: Förder- und Prozessbänder kommen hier tagtäglich zum Einsatz. Mit ME Prozessbänder GmbH gibt es einen Betrieb in Ternitz, der sich auf genau dieses Geschäftsfelde spezialisiert hat.

Gegründet wurde die Firma 2022 vom Ternitzer Unternehmer Willi Eidler. Ebendieser lud kürzlich zur großen Eröffnung seines neuen Standortes am Hans-Czettel-Platz 1. „Ternitz war seit jeher ein guter Standort für innovative Betriebe, die sich erfolgreich auf dem Weltmarkt behaupten“, zeigte sich SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak bei den Feierlichkeiten überzeugt. Er gratulierte Eidler zu diesem Schritt und wünsche viel Erfolg.

