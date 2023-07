Ternitzer Start-up „123-Transporter“ bekommt bekannte Unterstützung

Nach in- und ausländischen Erweiterungen erfolgt für Matthias Pajek und sein Unternehmen der nächste Schritt: Die Gründung eines Beirates. In diesem vertreten sind nicht nur die Gründer der deutschen Firma „SellerX“, sondern auch zwei bekannte Gesichter aus dem Bezirk. Katharina und Dieter Schneider, die Gründer von Mediashop mit Hauptsitz in Neunkirchen, werden dem Jungunternehmer künftig beratend zur Seite stehen.

Von Katharina Schneider, sie ist unter anderem auch Investorin in der Start-up-Show „2 Minuten, 2 Millionen“, gibt es Lob für die Idee hinter dem Unternehmen: „Für mich ist 123-Transporter eine äußerst innovative und praxisorientierte Lösung für ein allgemein bekanntes Problem und zeichnet sich durch eine hohe Skalierbarkeit aus.“ Sie fühlt sich nicht nur wegen der geographischen Nähe mit dem Projekt verbunden: „Aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen im Marketing und Vertrieb möchte ich das Start-up bei seinem Wachstum unterstützen und mein umfangreiches Fachwissen einbringen.“

Katharina Schneider. Foto: Gerry Frank

„Wir haben für uns erkannt, dass wir durch die rasche Skalierung Experten in der Firma brauchen, um unsere Ziele schneller und effizienter zu erreichen“, erklärt Matthias Pajek den Schritt. So steht etwa die Verdichtung und intensive Verankerung des Ternitzer Unternehmens in Deutschland auf dem Plan. Außerdem stehen weitere Kooperationsmöglichkeiten in Tschechien und der Slowakei im Raum.