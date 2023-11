Ternitzer Unternehmen „123-Transporter“ erweitert Angebot

Dass es neben dem klassischen Car-Sharing auch noch andere Formen des Teilens in der Mobilität gibt, das stellte der Unternehmer aus dem Bezirk Neunkirchen deutlich unter Beweis. Vor einigen Jahren baute Matthias Pajek das Start-up „123-Transporter“ auf und brachte so das digitale Transporter-Sharing im Bezirk auf den Markt. Mittlerweile sind es 200 Fahrzeuge, die in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und dem Burgenland unterwegs sind.

Nun möchte Pajek weiter ausbauen. „Nachdem die Nachfrage nach unseren Transportern laufend steigt und die Fahrzeuge speziell an den Wochenenden so gut wie immer restlos ausgebucht sind, war uns klar, dass wir unsere Expansion möglichst rasch fortsetzen wollen“, erklärt der Geschäftsführer. So wird es „123-Transporter“ künftig auch im Wald- und Mostviertel geben. Die beiden Bundesländer Kärnten und Salzburg kommen komplett neu hinzu.

Nächstes Ziel bereits im Visier

Zu finden sind die Transporter übrigens primär auf den Kundenparkplätzen der Standortpartner „OBI“ und „Bellaflora“. „Damit stellen wir sicher, dass die Menschen die Fahrzeuge dort finden, wo sie gebraucht werden, zum Beispiel für den Transport von Baumaterialien, diversen sperrigen Gütern oder auch Topfpflanzen“, so Pajek. Im Waldviertel sind die Leihtransporter in Zwettl und Gmünd zu finden, im Mostviertel in Amstetten sowie in St. Valentin.

Durch die aktuelle Expansion wächst der Fuhrpark von 200 auf 270 Transporter an. Für das Team rund um Pajek ist aber noch nicht genug: „Bis zum Frühjahr 2024 wollen wir ganz Österreich flächendeckend mit 123-Transportern versorgen“, gibt der Geschäftsführer das Ziel vor. Insgesamt sollen dann über 400 Fahrzeuge in allen Bundesländern Österreichs verfügbar sein.