Inflation und Notgeld nach dem 1. Weltkrieg im Bezirk Neunkirchen

Werbung

Das Ende des Ersten Weltkriegs brachte der jungen Republik auch große wirtschaftliche Sorgen. Bereits während des Krieges stieg die Inflation stark an, so kostete ein Schweizer Franken 1914 nur 88 Heller, während 1919 bereits über sechs Kronen zu bezahlen waren. Und das sollte erst der Beginn einer fatalen Entwicklung sein, die Inflation stieg in den folgenden Jahren ins Unermessliche, 1919 betrug sie 149%, 1920 99%, 1921 verdoppelte sie sich auf 205% und erreichte 1922 2.877%. Insgesamt erhöhte sich das Verbraucherpreisniveau von 1914 bis 1924 um das 14.000-fache. Die Folgen für die Bevölkerung kann man vielleicht daran ermessen, dass man 1914 um 10.000 Kronen noch ein Zinshaus kaufen konnte, Ende 1922 hingegen nur mehr einen Laib Brot. Der Grund für diese massive Geldentwertung ist natürlich in den enormen Kosten des Krieges zu suchen, der nicht nur durch – nach dem verlorenen Krieg wertlos gewordene – Kriegsanleihen, sondern auch durch die Banknotenpresse finanziert worden war.

Konkret bedeutete diese Hyperinflation für die Bevölkerung, dass vor allem Sparguthaben ihren Wert verloren und auch Pensionszahlungen trotz Ausgleichsmaßnahmen mit der Inflationsrate nicht mithalten konnten. Im Gegenzug verlor Immobilienbesitz nicht an Wert und wer mit Krediten oder Hypotheken belastet war, konnte diese sehr einfach mit wertlosem Geld tilgen und somit sogar von der Krise profitieren. Beendet werden konnte diese erst durch ein Bündel von sehr einschneidenden Maßnahmen. Bekannt ist die „Völkerbundanleihe“, die zwar das Land mit frischem Geld versorgte, aber an strenge Sparvorgaben und Reformen geknüpft war. Als äußeres Zeichen dieses Konsolidierungskurses wurde im Jahr 1925 die Schillingwährung eingeführt, wobei ein Schilling 10.000 Papierkronen entsprach.

Eine weitere Folge der Inflation war die bereits ab 1918 feststellbare Kleingeldnot, weil der Metallwert der kleinen Hellermünzen ihre Kaufkraft überstieg und sie daher gehortet wurden und aus dem Geldkreislauf verschwanden. Daher gestattete der Finanzminister bereits im November 1918 den Gemeinden, von diesen in Bargeld gedeckte Notgeldscheine herauszugeben. Diese Scheine, meist mit einem Nominalwert von 10, 20 und 50 Heller ausgegeben, wurden oft künstlerisch ansprechend gestaltet und entwickelten sich bald zu einem beliebten Sammelobjekt, was den Gemeinden nur recht war, da sie sich dadurch Einnahmen versprachen.

Auch die Gemeinde Neunkirchen beschloss am 5. März 1920 die Ausgabe von Notgeldscheinen, welche vom akademischen Maler Fritz Weninger gestaltet werden sollten. Vom Neunkirchner Notgeld gibt es allerdings nur Entwürfe, es gelangte nämlich nicht mehr in den Umlauf, da das Land Niederösterreich bald darauf eigenes Notgeld herausbrachte. Die weiter rapide steigende Inflation brachte dann in weiterer Folge das Ende für jegliches Notgeld: Die Kleingeldwerte wurden schlicht nicht mehr benötigt, da man darum nichts mehr kaufen konnte.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.