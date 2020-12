Schon seit mehreren Wochen bleibt der Herd in den heimischen Gaststätten kalt. Zwar bieten etliche Betriebe Speisen zum Liefern oder Abholen an, doch zweifelsohne leiden die Wirte besonders an den Einschränkungen der Krise.

Um einerseits den Gaststätten ein wenig unter die Arme zu greifen, andererseits aber auch den eigenen Mitarbeitern ein wenig Freude zu bereiten, hat die Sparkasse Neunkirchen eigene, sogenannte „Genussgutscheine“ aus der Taufe gehoben.

Die Gutscheine werden von dem Bankinstitut langfristig als Preise für Vereine, bei Gewinnspielen aber auch als Kundengeschenk verwendet und können bei verschiedenen Restaurants und Gastrobetrieben in der Region eingelöst werden. Und da heuer coronabedingt keine Weihnachtsfeiern abgehalten werden können, hat sich der Sparkassen-Vorstand dazu entschlossen, die Gutscheine als Geschenk an die Mitarbeiter weiterzureichen.

„Mit dieser Aktion fördern wir die regionale Gastronomie und bedanken uns gleichzeitig für den Einsatz in dieser herausfordernden Zeit“, betonen die Vorstände Gertrude Schwebisch und Peter Prober.

Als Startschuss überreichte die Sparkasse der Neunkirchner NÖN insgesamt 20 Gutscheine im Wert von je 50 Euro, die unter den Leserinnen und Lesern verlost werden. Gewinnen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihre Kontaktdaten mit Telefonnummer per E-Mail oder Brief mit dem Betreff „Gewinnspiel“ an die NÖN-Redaktion. Die Gewinner werden telefonisch verständigt. Einzulösen sind die „Genussgutscheine“ in fast 20 Partnerbetrieben im Bezirk.

Per Post: NÖN, Pottendorferstraße 15, 2700 Wr. Neustadt, Kennwort: „Gewinnspiel“.

Per E-Mail: redaktion.neunkirchen@noen.at