In seine dritte Periode startet Wirtschaftsbund-Spitzenfunktionär Franz Kirnbauer - und zwar als Obmann der WKNÖ-Sparte Handel. Der Prigglitzer Unternehmer wurde vom Wirtschaftsbund nominiert und von der Spartenkonferenz in seiner Funktion nun wiedergewählt. „Mit Franz Kirnbauer steht ein verlässlicher Unternehmer mit Weitblick an der Spitze der Sparte Handel“, gratuliert Wirtschaftsbund NÖ-Landesobmann und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

„Er hat bereits viel Erfahrung in dieser verantwortungsvollen Position und wird die Interessen der Mitglieder der Sparte bestens vertreten. Franz Kirnbauer weiß genau, wo bei den Handelsunternehmen in Niederösterreich der Schuh drückt“, ist auch Wirtschaftsbunddirektor Harald Servus überzeugt.

Seit 2010 ist Kirnbauer Obmann der Sparte, seit 2015 steht er zudem der Fachgruppe Holzindustrie als Obmann vor. Das Familienunternehmen Kirnbauer beschäftigt sich mit der Produktion von Hobelware, Schnittholz und Holzwerkstoffen.