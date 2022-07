"Mischmasch" eröffnet statt Neunkirchner Brücklwirt

Werbung

Während der Baustellenlärm von draußen unüberhörbar ist, lässt sich Berta Bardalbaiev in der Wirtsstube nicht aus der Ruhe bringen: Sie ist die neue Betreiberin des Traditionsgasthauses Brücklwirt in der Wienerstraße. Mit dem neuen und für die künftige Philosophie des Lokals viel bezeichnenden Namen „Misch Masch“ wird sie am Freitag, den 15. Juli aufsperren.

Denn Bardalbaiev ist eine Weltenbummlerin. Ihre Eltern wurden in Usbekistan geboren, mit drei Jahren kam sie selbst von Israel nach Österreich. Was man der Wirtin sprachlich nicht anmerkt. Die Sätze und Ideen sprudeln akzentfrei nur so aus ihr heraus. Sie ist ein wahres Energiebündel, das wird beim Besuch der NÖN rasch klar.

Ein Mitarbeiter der Wirtschaftskammer hat sie auf das Lokal gebracht. „Ich habe mich sofort verliebt, mir gefällt einfach diese Beisl-Atmosphäre“, erzählt sie. Und auch Gastroerfahrung hat sie reichlich, betrieb doch ihre Familie jahrelang ein kleines Lokal am Wiener Naschmarkt, das sich rasch mit sowjetischen Speisen einen Namen machte. „Auflagen und Corona haben uns dann in die Knie gezwungen.“ Der Neuanfang soll nun mit einem völlig neuen Konzept, eben einem „Misch Masch“, in Neunkirchen gelingen.

„Bei der Küche verzichten wir natürlich nicht auf die klassische traditionelle österreichische Wirtshausküche. Aber wir bieten auch sowjetische Speiseklassiker wie die Roten Rüben-Suppe Borschtsch oder Plinis mit verschiedenen Füllungen an.“ Auch die beliebten Mittagsmenüs wird es wieder geben.

Am Mittwoch und Donnerstag wird das „Misch Masch“ geschlossen sein, die restlichen Tagen geöffnet. Unterstützt wird die Gastronomin von ihrer Mutter in der Küche. „Ich freue mich jedenfalls schon riesig. Jetzt muss ich mich noch um ein paar Kleinigkeiten wie Vorhänge und Deko kümmern, dann können wir durchstarten.“ Für ihre Vermieter, die Familie Pieler, hat sie nur lobende Worte: „Das hat alles super geklappt, sie sind so herzensgute Menschen!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.