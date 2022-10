Bezirk Neunkirchen: "Blackout"-Vorträge boomen

Dass „Blackout“-Vorträge derzeit äußerst gefragt sind, beweist alleine schon die vergangene Woche: Nicht nur in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Warth, sondern auch in der Puchberger Schneeberghalle ging eine solche Informationsveranstaltung über die Bühne. Letztere zählte 160 Interessierte, sagt Organisator Christian Dungl: „Ich war von der Teilnahme begeistert, es wurden auch viele Fragen gestellt!“

Die Markt- und Kurgemeinde ist für den Ernstfall jedenfalls gerüstet, sagt Dungl, der nicht nur SPÖ-Vizebürgermeister und Zivilschutzbeauftragter in Puchberg ist, sondern auch stellvertretender Bezirksleiter des Zivilschutzverbandes in Neunkirchen: Ein Krisenstab wurde eingerichtet, der Katastrophenschutzplan auf über 40 A4-Seiten erweitert. „Das Um und Auf sind die Feuerwehren, ihnen kommt eine zentrale Rolle zu“, sagt Dungl.

„Es geht um Essen, Trinken, Medikamente sowie Heizmaterial, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem Ofen zu heizen. Eine gute Idee ist auch ein Gaskocher – und ein Radio, das ohne Strom funktioniert“

Christian Dungl

Was das Trinkwasser betrifft, so ist zumindest für einige Tage die Versorgung gesichert – alle vier Quellen wurden mit Notstromaggregaten ausgerüstet. Für gemeindeeigene Fahrzeuge wurde ein Dieseltank angeschafft: „Etwa für die Schneeräumung“, so Dungl. Sein großer Appell an die Bevölkerung: sich Vorräte für zumindest 14 Tage anzulegen. „Es geht um Essen, Trinken, Medikamente sowie Heizmaterial, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem Ofen zu heizen. Eine gute Idee ist auch ein Gaskocher – und ein Radio, das ohne Strom funktioniert“, zählt der Zivilschutzbeauftragte auf.

„Die negativen Erlebnisse haben die Leute sensibilisiert“

Panik soll keinesfalls aufkommen, woran sich die Bevölkerung auch halte: „Aber die Leute informieren sich, das wäre vor einigen Jahren – vor Corona und dem Krieg – so wohl nicht möglich gewesen. Die negativen Erlebnisse haben die Leute sensibilisiert“, sagt er.

Gerüstet sieht sich auch die Gemeinde Trattenbach im Feistritztal. Sollte ein Blackout eintreten, werde das Gemeinschaftshaus in die Einsatzzentrale umfunktioniert, sagt Bürgermeister Johannes Hennerfeind (ÖVP). Er will die Gemeindebürger einerseits mit einem Folder über das Thema aufklären, zum anderen mit einer Informationsveranstaltung am 1. Dezember. Aufgrund der vielen landwirtschaftlichen Betriebe macht er sich um die Versorgung mit Lebensmitteln im Ernstfall keine Sorgen: „Außerdem hat unser Greißler angekündigt, in dieser Situation gut zu helfen“, so der Ortschef.

„Bankomatbezahlung funktioniert nicht und Benzin bekommt man auch keinen“

Das Buch „Blackout“ von Marc Elsberg gab für Radiologe und Galerist Werner Schuster den Ausschlag, sich näher mit dem Thema zu befassen. Vorräte im Haus hatte er aber auch schon davor, sagt er zur NÖN. Die allerwichtigste Vorsorge aber betreffe die Energie. „Für Strom und Heizung ist im Frühjahr bei mir eine Solaranlage geplant, vermutlich aber als Insellösung, weil man bei der Einspeisung ins Netz nicht so einfach selbst Strom verwenden kann. Einen Campingkocher hatte ich schon immer bei meinen Vorräten, neu ist ein großer Akkupack für Laptops und Handy.“ Wichtig sei zu wissen, dass man (außer mit dem Holzkamin) weder heizen noch bezahlen könne: „Bankomatbezahlung funktioniert nicht und Benzin bekommt man auch keinen“, so der Mediziner.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.