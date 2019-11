Sein neues Büro hat Johann Ungersböck schon vor Wochen bezogen. Just beim Eintreffen der NÖN wird am Donnerstagnachmittag auch das Eingangsschild ausgetauscht. Der Name „Josef Braunstorfer“ – der Wiesmather trat dieser Tage die wohlverdiente Pension an – ist darauf verschwunden. Der „Neue“ ist quasi ein „alter Bekannter“: Johann Ungersböck, seit 25 Jahren als Referent und stellvertretender Leiter in der Wirtschaftskammer tätig.

Die Liebe zu den Menschen und zum persönlichen Kontakt war es, die Ungersböck vor 25 Jahren in die Wirtschaftskammer brachte. Zuvor war der in Reitersberg auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsene Ungersböck in der Privatwirtschaft tätig. Seinen Schritt in die Wirtschaftskammer bereut er auch Jahrzehnte später nicht: „Ich arbeite schon immer gerne hier!“

Als ein „Aufstieg“ zum Bezirksstellenleiter erstmals Thema war, musste Ungersböck schon kurz überlegen – „die Entscheidung war aber schnell relativ klar, weil ich hier in der Bezirksstelle ein sehr erfahrenes und kompetentes Mitarbeiterteam habe und auch die Zusammenarbeit mit dem Funktionärsteam und Obfrau Waltraud Rigler ausgezeichnet ist“, so Ungersböck. Das viel zitierte „Miteinander“ werde im Haus tatsächlich gelebt, betont der neue Bezirksstellenleiter.

Wirtschaftskammer soll „erste Anlaufstelle“ sein

Die Bezirksstelle weiterhin als erste Adresse für Unternehmer und Gründer etablieren – das ist eines von Ungersböcks obersten Zielen. „Für sie alle soll die Bezirksstelle durch professionelle Rechtsberatung, kompetente Betreuung und gute regionale Vernetzung erster Ansprechpartner sein“, wünscht sich Ungersböck.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit werde außerdem darauf liegen, die „gute Zusammenarbeit mit den Vertretern der Politik, den Behörden, den Gemeinden und den Sozialpartnern zu stärken“, wie Ungersböck weiter ausführt: „So können gemeinsam Lösungen für die Anliegen der Wirtschaft gefunden werden.“

Thematisch will sich Ungersböck unter anderem der Förderung von Fachkräften annehmen: „Dazu möchte ich noch mehr auf Informationen setzen, etwa in den Schulen.“ Neben einem „Mehr“ an Lehrlingen gehe es ihm auch um den Stellenwert dieser Berufsgruppe: „Wichtig ist zu zeigen, dass einem als Lehrling sämtliche Wege offenstehen und Facharbeiter etwas sehr Wertvolles sind“, ist Ungersböck überzeugt.

Was ihm ganz allgemein an seinem Job Spaß mache? „Dass man auch sehr oft merkt, dass etwas zurückkommt – dass sich Leute bedanken, wenn man sie unterstützen konnte. Das ist schon schön!“