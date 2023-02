Neue Reihenhausanlage in Grafenbach-St. Valentin

In den kommenden Monaten wird in der Blumengasse beziehungsweise Schöpfwerkstraße ordentlich ausgebaut. Die Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen errichtet genau dort eine neue Reihenhausanlage. Im ersten Ausbauschritt sollen 13 Reihenhäuser entstehen, in einem zweiten Schritt will man genauso viele umsetzen.

Gebaut werden die zweigeschossigen Häuser in Holzriegelbauweise. Die Grundrisse der Objekte entsprechen dem eines klassischen Reihenhauses mit zentraler gewendelter Treppe. Für die kleinen Bewohner wird innerhalb der Anlage auch ein Kinderspielplatz errichtet. Jedem Haus werden zwei Parkplätze zugeordnet. Durch die kleingruppige Anordnung der Häuser – im ersten Abschnitt befinden sich maximal vier Häuser nebeneinander – soll sich der Neubau gut in die umliegende Einfamilienhaussiedlung eingliedern.

Fertig werden soll der erste Bauteil laut SPÖ-Ortschefin Sylvia Kögler im kommenden Jahr: „Es freut mich, dass mit der geplanten Reihenhausanlage nach dem ‚Jungen- und Betreubaren Wohnen‘ ein weiteres Bauprojekt entsteht und somit auch jungen Familien geeigneter Wohnraum geboten wird.“

