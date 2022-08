Brand brach in Garage aus: Feuerwehr-Großeinsatz in Gloggnitz

Werbung

In einer Garage brach aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Binnen kurzer Zeit stand die Garage, in der sich auch zwei Fahrzeuge befanden in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte mussten die Garage von außen erst kühlen, um den weiteren Löscheinsatz durchführen zu können. Aufgrund der enormen Hitze von rund 1000 Grad im Garageninneren, wurde die darüberliegende Decke zum Wohnbereich instabil und stürzte teilweise herab. Seitens der Feuerwehr wurde betroffene Bereich großräumig abgesperrt.

Nach rund einer Stunde konnte vom Einsatzleiter Brand Aus gegeben werden. Die Brandursache sowie der entstandene Schaden sind unbekannt und werden von der Polizei ermittelt. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Im Zuge des Einsatzes verletzte sich ein Feuerwehrmann und musste nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.

