Pitten: 43 neue Wohnungen mitten im Zentrum

Photovoltaikanlage, Luftwärmepumpe, Barrierefreiheit, Fußbodenheizung: Die neue Wohnhausanlage der Firma „4 modern living“ spielt alle Stückerl. Die 43 Wohnungen warten nun auf ihre neuen Mieter.

Gebaut wurde der neue Komplex rund um die historische Villa Endlweber in einem Parkgarten. Auswählen kann man zwischen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen. Alle Einheiten wurden bereits im Voraus mit Küchen sowie Küchengeräten und Badezimmermöbeln ausgestattet.

Um möglichst viel Energie sparen zu können, achtete man nicht nur auf eine gute Dämmung, sondern entwickelte für Wohn- und Hauptschlafzimmer eigene Lichtkonzepte. Geheizt wird mit einer Luftwärmepumpe. Im Sommer schaltet sich diese selbstständig auf Kühlbetrieb um und kann so die Räume auch ein paar Grad kühlen. Zusätzlich wurde am Dach eine 18kWp-Photovoltaikanlage installiert, die die Wärmepumpe unterstützen und so die Energiekosten senken soll.

Informationen zu den Kosten: www.4modernliving.at/pitten

