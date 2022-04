"Bobbel Symphonie" eröffnete in Neunkirchen

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Ein farbenfrohes Geschäft hat seine Zelte in der Stadtgemeinde aufgeschlagen. Bei „Bobbel Symphonie“ in der Schießstättgasse 27/1 erhält man Farbverlaufsgarn – auch Bobbel genannt –, Bobbeltaschen und -schalen, Schaf- und Alpakawolle, Bio-Wollwaschmittel und einiges mehr.

„Das Geschäft hat quasi auf mich gewartet, das Ambiente hier passt wirklich gut“

Die Frau hinter dem neuen Betrieb ist Alexandra Stockner, die das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann Manfred leitet. Im Brotberuf ist die 45-Jährige in einem ganz anderen Bereich tätig: der Polizei. „Ich habe mir vor ein paar Jahren das Häkeln selbst über Videos auf ,Youtube‘ beigebracht und es hat sich schnell zu einer großen Leidenschaft von mir entwickelt“, erzählt Stockner, die es 2010 von Wien hinaus aufs Land zog und die heute in Seebenstein lebt.

Geöffnet ist das rund 90 Quadratmeter große Geschäft von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Ein Besuch ist aber auch nach telefonischer Vereinbarung möglich. „Das Geschäft hat quasi auf mich gewartet, das Ambiente hier passt wirklich gut“, schwärmt Stockner über die Räumlichkeiten.

Abseits des alltäglichen Geschäfts will sie in der Schießstättgasse ein regelmäßiges Handarbeitstreffen etablieren. „Geplant ist das einmal in der Woche in kleinem Kreis. Abseits dessen kann ich mir auch Workshops vorstellen. Es soll einfach zu einem Erfahrungstausch kommen“, kündigt die 45-Jährige gegenüber der NÖN an. www.bobbelsymphonie.com

