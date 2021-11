50 Betriebe bei Initiative in Neunkirchen dabei

Mit einer neuen Initiative will der Verein Tagestourismus Neunkirchen die städtische Wirtschaft beleben. Am kommenden Freitag, den 5. November, sowie am Samstag, den 6. November, finden sogenannte „WoMen‘s Days“ statt.

Die Idee dazu kam von Barbara Willesberger, die erst kürzlich ihre „PflegeNahversorgerin“-Praxis in der Passage eröffnete.

„Anders als beim klassischen ,Womanday‘ gibt es in den teilnehmenden Geschäften spezielle Angebote für Damen und Herren“, erklärt Vereinsobfrau Natascha Schweiger-Nemec. Konkret beteiligen sich über 50 Betriebe an der Aktion – sie alle werden mit rosa-blau-weißen Luftballonen am Geschäftseingang gekennzeichnet sein. Was die Angebote betrifft, will man noch nicht allzu viel verraten, aber: „Die einen bieten Rabatte an, die anderen Sachpreise – für jeden ist etwas dabei“, so Schweiger-Nemec.