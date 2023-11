Sensation: Große Deutsche Kaufhauskette kommt nach Neunkirchen

Die Woolworth GmbH ist ein erfolgreiches deutsches Handelsunternehmen mit über 630 Kaufhäusern in Deutschland. 1879 hat Woolworth den Discount-Einzelhandel maßgeblich geprägt. „Heute ist das Unternehmen die am stärksten wachsende Kaufhauskette in Deutschland. Ein vielfältiges Sortiment mit Waren des täglichen Bedarfs zeichnen Woolworth aus. Die Produktpalette reicht von Dekorations- und Haushaltsartikeln über Elektro-, Drogerie und Geschenkartikeln bis hin zur Bekleidung für die ganze Familie“, heißt es auf NÖN-Anfrage aus der Firmenzentrale. Zu den rund 10.000 Artikeln im Dauerbestand kommen über das Jahr verteilt bis zu 8.000 weitere Saisonartikel etwa zu Ostern, Sommer, Schulbeginn, Herbst/Halloween oder Weihnachten hinzu.

„Neunkirchen mit seinen rund 13.000 Einwohnern hat für uns großes Potenzial, in Niederösterreich Fuß zu fassen und den Menschen ein weiteres Angebot im stationären Einzelhandel zu machen. Wir sehen uns dabei stets als Ergänzung eines bereits vorhandenen Marktumfeldes, daher haben wir eine Ansiedlung in einem bestehenden, funktionierenden Fachmarktzentrum forciert“, erzählt Pressesprecher Roland Rissel. Was im Fall von Neunkirchen bedeutet, dass die Räumlichkeiten mit einer Fläche von rund 1.100 Quadratmetern, in denen sich einst das „Trend's Center“ beim Konrath-Fachmarktzentrum befand, für das Vorhaben genutzt werden. Aktuell sind wie ein Lokalaugenschein der NÖN beweist die Umbauarbeiten bereits voll im Gang. Auch von außen ist deutlich sichtbar, dass „Woolworth“ hier eine Filiale eröffnen wird.

Läuft alles nach Plan, soll die Filiale am 14. Dezember aufsperren. Künftig werden laut Firmeninformation 15 bis 20 Mitarbeiter am Neunkirchner Standort beschäftigt sein.

Die ersten ,,Eröffnungskracher" werden bereits angepriesen. Foto: Christian Feigl

In Österreich soll das Filialnetz bis Ende 2024 auf mehr als 30 Standorte anwachsen. Bis Ende dieses Jahres eröffnen neben Neunkirchen mit Eisenstadt, Mürzzuschlag und Kapfenberg noch drei weitere Standorte. 2024 erfolgen dann weitere Neueröffnungen, unter anderem auch in den Bundes- und Landeshauptstädten Wien, Innsbruck und Klagenfurt.