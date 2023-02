Viele Sieger bei Redewettbewerb in Sachsenbrunn

Meinungen und Gedanken zu unterschiedlichsten Themenbereichen äußern – und das frei von der Leber weg. Diese Möglichkeit haben die Schülerinnen und Schüler des G/RG Sachsenbrunn Jahr für Jahr beim Redewettbewerb.

Heuer überzeugte unter anderem Jonas Schrammel mit seiner Klassischen Rede „Kann er das sagen?“. Auch Jana Adamovic gelang mit dem Thema „Fast Fashion“ ein von der Jury gut bewerteter erster Auftritt und folglich ein zweiter Platz. Der dritte Platz ging an Valentin Priester mit einer Rede über „Alexander, der Große“. Die Spontanrede in der Kategorie „Politik und Gesellschaft“ entschied Julian Gössl vor David Slavik in der Kategorie „Medien und Digitalisierung“ für sich. Schließlich sorgten Katharina Eichinger und Jana Jedamski in der Kategorie „Sprachrohr“ mit dem Titel „Philosophie, wie nett“ für beste Unterhaltung.

Die Sieger reichen ihre Projekte für den Landeswettbewerb in St. Pölten ein, die Jury bestand aus Lehrkräften, Klassensprechern, Direktor Gernot Braunstorfer sowie Christian Kager von der Raiffeisenbank.

