Valentin Gamsjäger fährt zwei Jahre mit dem Rad um die Welt

Nachhaltiger als er es künftig tun wird, könne man sich kaum fortbewegen, meint Valentin Gamsjäger: Mit Muskel- und Sonnenkraft will der 27-jährige Saubersdorfer in den kommenden zwei Jahren um die Welt radeln, jeden Kontinent besuchen. 25.000 bis 35.000 Kilometer muss sein eigens angefertigtes Rad durchhalten: Ein Solarpanel an der Lenkstange und eines am Gepäckträger speisen den Akku des Elektro-Bikes. Gebaut hat er das Unikat selbst – für den Maschinenbau-Absolventen der HTL Wiener Neustadt eine Herausforderung, aber kein Problem.

„Auf dem Fahrrad ist man mit der Natur verbunden. Man spürt die Hitze, die Kälte, den Regen, und man spürt sich auch selbst wieder besser“, erklärt Valentin Gamsjäger, wieso er die Welt ausgerechnet auf dem Fahrrad bereisen will. Übernachten will er größtenteils im Zelt, entweder „wild“ oder auf Campingplätzen.

„Menschen helfen, Träume zu realisieren“

Hinter der Reise steckt eine Vision, die er mit seiner Lebensgefährtin Stephanie Moser teilt: „Wir haben den Traum, Menschen zu helfen und sie dazu zu inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen“, sagt Gamsjäger im Gespräch mit der NÖN: „Das geht natürlich am besten, wenn man seine eigenen Träume und Ziele verwirklicht.“

So ist der sportliche Aspekt nur ein Teil der Reise: Gamsjäger will in den Sozialen Medien und auf seinem Blog (www.the-explorercouple.com) laufend berichten, „wie es den Menschen auf der Welt geht“. Das Abenteuer hat auch eine soziale Seite: Gamsjäger will Spenden für Familien in Not sammeln, die er auf der Reise trifft; ihnen sollen auch Sponsorengelder zugute kommen, die nicht verbraucht werden.

Seinen Job als Fahrschullehrer hat Valentin Gamsjäger bereits gekündigt, diese Woche geht die große Reise los. Die erste Etappe führt von Saubersdorf über den Neusiedlersee nach Budapest, dann die Donau entlang durch Serbien und Bulgarien bis nach Istanbul. Dort soll das E-Bike zwei bis drei Wochen stehen, während Gamsjäger zu Weihnachten nach Hause fliegt und den nächsten Teil der Route plant.

Zwei weitere Weltreisen sind übrigens schon in Planung: Mit einem Camping-Bus und einer Yacht soll es um den Globus gehen – dann will das Paar jedoch gemeinsam reisen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.