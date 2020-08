Der Advent in der Johannesbachklamm in Würflach findet heuer nicht statt. Darauf hat sich der örtliche Gemeinderat am Donnerstagabend verständigt. Begründet wird der Entschluss mit der Coronavirus-Pandemie in Österreich. „Unter der Berücksichtigung sämtlicher Covid-19-Vorgaben, den vorhandenen Möglichkeiten der Gemeinde Würflach, sowie der Kenntnis über die ständig steigende Anzahl von Neuinfektionen in Österreich, ist die Durchführung einer stimmungsvollen Adventveranstaltung in der Johannesbachklamm heuer nicht möglich“, erklären geschäftsführender Gemeinderat Johann Pinkl und Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) in einer Aussendung.

Eine radikale Zugangsbeschränkung auf eine vorgegebene Besucherzahl sowie die Gewährleistung der Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln am Gelände der Klamm sei „sehr schwer beziehungsweise nur mit enormem Aufwand umsetzbar“, zeigen sich die beiden überzeugt. „Da die Gesundheit unserer Gäste, unserer Standbetreuer und unserer Mitarbeiter an oberster Stelle steht, mussten wir als Verantwortliche schweren Herzens diese schwierige Entscheidung treffen“, betont Pinkl. Man ersuche um Verständnis und hoffe, die Veranstaltung 2021 durchführen zu können, schließen Woltron und Pinkl.