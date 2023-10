Debatte um Schul-Neubau: Volksbefragung findet am 7. Jänner statt

Wird am Gelände des früheren Freibades eine neue Volksschule inklusive Hort und Veranstaltungssaal errichtet – oder nicht? Mit dieser zentralen Frage befasst sich Anfang des kommenden Jahres eine Volksbefragung in Würflach. Hatten sich ÖVP sowie die Opposition, bestehend aus der Liste „Gemeinsam für Würflach“ und der SPÖ, zuletzt bereits auf eine solche Vorgangsweise geeinigt, wurden am Mittwochabend im Gemeinderat offiziell die Weichen gestellt. Allerdings, einmal mehr, nicht ohne Diskussion.

Christian Schwendinger (SPÖ) und Roland Reiter (Liste "Gemeinsam für Würflach"). Foto: Philipp Grabner

Sowohl die Liste „GfW“, als auch SPÖ-Gemeinderat Christian Schwendinger forderten, die von Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) vorgelegte geplante Fragestellung geringfügig zu ändern. Denn dass das Projekt am Gelände des einstigen Schwimmbades realisiert werden soll, wird zwar im Begleittext, nicht aber in der konkreten Fragestellung erwähnt. In dieser wird nur gefragt, ob man die Umsetzung des Projekts „fortsetzen“ und das Architekturbüro beauftragen solle. Doch die Frage des Standortes sei „essentiell“, kritisierte Bürgerlisten-Sprecher Roland Reiter, daher müsse auch diese Phrase aufscheinen.

Ortschef Woltron verwies darauf, dass man den Vorschlag von einem Vertreter der NÖ Landesregierung habe prüfen lassen – und das dieser in einer ersten Rückmeldung sowohl von der Bürgerliste, als auch von der SPÖ begrüßt worden sei. Der erst später von der Opposition eingebrachte Änderungswunsch habe mit dem Juristen nicht mehr abgeklärt werden können, da dieser nun auf Urlaub sei. Beschließe man nun die geänderte Fragestellung, riskiere man, dass diese juristisch nicht einwandfrei sei, gab Woltron zu bedenken.

Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) führte durch die Sitzung. Foto: Philipp Grabner

Das unterstrich auch Vizebürgermeister Johann Woltron (ÖVP), der der Opposition „Verzögerungstaktik“ vorwarf: „Es ist immer dasselbe Spiel.“ Und Amtsleiter Peter Samwald warf ein, jeder Würflacher wisse, worum es bei dem Projekt gehe. „Ist der Bürger aus eurer Sicht nicht so mündig?“, wandte sich Vizeortschef Woltron an die Opposition. Diese verteidigte, dass man die gewünschte Änderung erst später kundgetan hatte – man habe einander erst am Montag persönlich treffen können, argumentierte Roland Reiter.

Trotz längerer Debatte fiel der Beschluss zur Volksbefragung schließlich aber doch einstimmig – die Fragestellung wurde nicht abgeändert, als Abstimmungstag wurde Sonntag, der 7. Jänner 2024 festgesetzt. Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger, die spätestens am Abstimmungstag das 16. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in Würflach haben. Schon übermorgen, Freitag, werde man die nächsten Schritte in die Wege leiten, kündigte Bürgermeister Woltron an.

Mehr zur Volksbefragung und zur Debatte im Gemeinderat auch in der nächsten Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN!