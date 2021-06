„Kinder sind die Zukunft, sie brauchen viel Liebe, Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl!“ Für Astrid Eisenkölbl sind das keine leeren Worte, sie lebt ihre Überzeugung: Ihr Engagement endet nicht, wenn sich im Spital die Türen der Neuropädiatrie (Spezialabteilung für Nervenkrankheiten im Kindesalter) am Ende eines langen Arbeitstages hinter ihr schließen. Auch ihre Freizeit widmet die 37-Jährige zum Großteil dem Wohl vor allem gesundheitlich oder sozial bedürftiger Kinder.

An der Kepler-Universitäts-Klinik in Linz setzt sie sich in einem von vielen Zentren für spinale Muskelatrophie für betroffene Kinder ein. Seit 2017 gebe es eine Genersatztherapie, die zu einem einigermaßen „normalen“ Leben führen kann, freut sich die engagierte Kinderärztin. Erstmals in Oberösterreich habe sie nun einem neugeborenen Mädchen mit dieser Behandlung helfen können: „Die kleine Julia hat nun eine gute Chance auf eine normale Entwicklung“, erzählt sie.

Wann immer sie kann, besucht sie ihre Familie im Bezirk und betreut ehrenamtlich in ihrer Heimatgemeinde den privaten Verein „ausZeit“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, jedes Jahr Kindern, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern, eine unvergessliche Ferienwoche zu bieten. Sie selbst sei schon als Kind bei den damals von der Caritas organisierten Ferienwochen dabei gewesen. „Diese Zeit war für mich immer extrem wertvoll“, erzählt sie nachdenklich, „es war einfach eine Auszeit vom Alltag.“ Es mache sehr viel Spaß zu sehen, wie Jugendliche in der Verantwortung für andere wachsen können und auch Kinder, die anderswo öfters anecken, sich unter liebvoller Anleitung problemlos einfügen. „Es macht für Kinder einen großen Unterschied, wenn man ihnen etwas Positives mit auf ihrem Lebensweg gibt“, ist sie überzeugt – und ist selbst das beste Beispiel.