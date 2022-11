Markt in der „Klamm“: Ein Advent wie früher

Werbung

Der erste Schnee bedeckt Wiesen, Bäume und Gartenzäune, die Luft riecht leicht nach Rauch, es ist still auf dem Weg in die „Klamm“. Man denkt an Weihnachten und erste Vorfreude kommt auf, ist es doch lange her, dass man unbeschwert auf Adventmärkten zusammenstehen und die „stillste Zeit im Jahr“ genießen durfte.

Nun ist es endlich wieder soweit: „Es ist jetzt drei Jahre her, fast ein neues Erlebnis!“ Man merkt Johann Pinkl deutlich an, wie er sich auf den bevorstehenden Adventmarkt am Eingang zum Naturjuwel Johannesbachklamm freut. „Es ist immer wieder sehr spannend, ein gewisses Bauchweh ist natürlich auch dabei“, schmunzelt Pinkl, „haben wir nichts vergessen, ist alles gut organisiert? Es ist unvorstellbar, wie viel an Arbeit und Vorbereitung dahinter steckt.“

Wir wärmen uns im Gebäude der Feuerwehr auf, der Morgen ist klirrend kalt. Draußen werden gerade die ersten elektrischen Kerzen an der 22 Meter hohen Fichte angebracht. In knapp drei Wochen wird sie den festlich geschmückten Markt überragen und auf die zahlreichen Besucher herabblicken.

„Mit allem, was auf einen Christbaum draufgehört: Schmuck, Packerl, Schleifen, Kugeln.“

Noch ist es aber still, die freiwilligen Helfer von Feuerwehr, Gemeinde, Musikverein und Tennisverein arbeiten Hand in Hand zusammen, um die „Klamm“ bis dahin in ein weihnachtliches Märchenland zu verwandeln.

„Wir sind ein bewährtes Team“, lobt Pinkl das Engagement und erzählt über die Auswahl des heurigen Christbaumes: „Eine Würflacher Fichte“, lacht er, „eine Spende aus Privatbesitz, auf dem Boden zusammengeschnürt wie ein Christbaum, aufgeladen auf den Tieflader, reingebracht in die Klamm, über den Bach gehoben und aufgestellt.“ Heute wird er geschmückt, „mit allem, was auf einen Christbaum draufgehört: Schmuck, Packerl, Schleifen, Kugeln.“ Nächste Woche werden dann die Stände aufgestellt, die Deko angebracht, Christbäume verteilt und die Felsenbeleuchtung installiert.

Diesmal wird zum ersten Mal der einzige hauptberufliche Pecher Österreichs dabei sein – ein heute nahezu ausgestorbener Berufszweig.

Glühwein, Punsch und Weihnachtslieder

„Wir brauchen etwas Warmes“, die freiwilligen Helfer bringen kalte Winterluft herein, „sonst erfriert uns noch der Kranfahrer!“ Schnell helfen alle zusammen, Tee wird organisiert, Würstchen gekocht – und schon geht es weiter. Alle helfen zusammen: Riesige, golden und leuchtend-rot glänzende Weihnachtskugeln werden weitergereicht, die Kabine am Kran des Feuerwehrautos ist ununterbrochen in Bewegung, vorsichtig und fachmännisch wird der Christbaumschmuck in schwindelnder Höhe angebracht.

Die Organisatoren erwarten je nach Wetterlage bis zu 20.000 Besucher beim „Advent in der Johannesbachklamm“, der zu den beliebtesten vorweihnachtlichen Veranstaltungen im Bezirk gehört.

Am 8. Dezember geht es dann ab 14 Uhr ganz offiziell los. „Chor und Bläserensembles proben schon lange begeistert Weihnachtsstücke, eine ausgewogene Mischung aus modernen und traditionellen Liedern. Sie werden dann von Hütte zu Hütte wandern und besinnliche Weihnachtsstimmung verbreiten“, freut sich Musikvereinsobmann Peter Samwald: „Dann wird fleißig Glühwein, Punsch und Tee gekocht und die Schnitzel paniert!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.