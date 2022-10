Würflachs "Klamm" auf dem Weg zum schönsten Platz

Foto: NÖN

Es ist früh am Morgen, leichter Nebel liegt über der wildromantischen Landschaft. Die Luft ist kühl, es riecht schon nach Herbst. Die Johannesbachlamm hat in jeder Jahreszeit ihre ganz besonderen Reize – im Oktober präsentiert sie sich dem Besucher fast mystisch, fällt doch kaum mehr ein Sonnenstrahl in die schmale Felsschlucht. Mit 60 Metern Tiefe und beinahe einem Kilometer Länge gehört sie zu den beliebtesten Ausflugszielen im Schneebergland.

Walter Mayer kennt die Johannesbachklamm gut, sie ist ihm ans Herz gewachsen. Der NÖN zeigt er auf einem Spaziergang vieles, was nicht sofort ins Auge fällt, erzählt Geschichten, die nicht im Reiseführer stehen. Schmal ist die Straße, die zum Eingang der Johannesbachklamm führt. Das Auto lassen wir am Parkplatz zurück und mit ihm auch den manchmal doch recht stressigen Alltag.

Foto: NÖN

Bevor wir die Steiganlagen betreten, kommen wir bei der „Klammwirtin“ vorbei. „Seit mehr als 100 Jahren gibt es hier bereits eine Jausenstation“, erzählt Walter Mayer, „vielleicht auch schon länger, wie alte Postkarten zeigen.“

Die Wälder seien noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts zur Pechgewinnung genutzt worden. Die „Pechhütten“ beim Klammausgang und die Kohlereste auf der Köhlerwiese am Klammeingang erinnern noch an diesen alten Berufszweig.

Weiter geht es auf einem schönen Forstweg. Man hört Vogelgezwitscher, dazwischen auch schon das Krächzen der Krähen, Vorboten des Winters. Sonst ist es ganz still.

Steiganlagen feiern 120. Geburtstag

„1902 wurden die Steiganlagen bereits von den Naturfreunden errichtet“, verweist Mayer auf eine Gedenktafel an der Felswand, „sie feiern heuer ihren 120. Geburtstag.“ Dann geht es ein Stück bergauf über steile Stufen und kleine Brücken. Es riecht nach feuchtem Holz, überall bedecken buntes Laub, Farne, Moospolster und Efeu den Waldboden und die steilen Felshänge.

Foto: NÖN

Eilig huscht ein Feuersalamander durchs Laub. „Man kann manchmal bis zu hundert Tiere am Tag sehen“, meint Mayer, „ein typischer Klammbewohner!“ Im kühlen Johannesbach finde man in wasserreicheren Zeiten sogar Fische und Flusskrebse. In der „Viehlucke“, einer gut versteckten Höhle, die in der Zeit der Türkenkriege als Versteck für Mensch und Tier genutzt worden sein soll, suchen heute nur mehr Fledermäuse Unterschlupf.

Am oberen Rand der Felswände gebe es Stellen, an denen bis in die 50er Jahre Burschen für die Angebetete Primeln gepflückt haben sollen, weiß Mayer, „das ‚Edelweiß der Würflacher, manche sind dabei leider auch verunglückt.“

Ein Stückchen weiter kann man mit ein bisschen Fantasie den „Marientritt“ erkennen. Der Sage nach soll die heilige Familie bei ihrer Flucht nach Ägypten an dieser Stelle Schutz vor einem Unwetter gesucht haben.

Am oberen Ende der Klamm wird die Schlucht breiter, glasklar plätschert der Bach, Sonnenstrahlen blitzen durch die Nebeldecke und malen Muster auf den Waldboden. Ein „Schatz“, der es verdient, unter die schönsten Plätze Österreichs gereiht zu werden...

Die „Klamm“ ist in der ORF-Show „9 Plätze, 9 Schätze“ für NÖ im Finale. Die Sendung wird am 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.