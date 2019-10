Sie ist zwar erst elf Jahre alt, steht aber bereits für einen Hollywood-Doku-Dreh vor der Kamera. Die Buchbacherin Soley Blümel wurde neben den Wiener Sängerknaben für die internationale Dokumentation „Planet Arts“ interviewt. Hinter der Produktion steht Bobby Emprechtinger, der mit seinen Werken bereits 16 Awards gewonnen hat. Als Kameramann steht ihm Jefferson Miller zur Seite.

Zeigen, dass die Kunst grenzenlos ist – das hat sich Emprechtinger bei seinem neuen Projekt als Ziel gesetzt. Dazu interviewt er die unterschiedlichsten Künstler auf der ganzen Welt. Mitten unter ihnen die elfjährige Soley Blümel.

„Ich möchte Konzertpianistin werden und in den großen Konzertsälen spielen!“Soley Blümel, 11 Jahre alt.

Bereits im zarten Alter von 4,5 Jahren hat die Buchbacherin ihre ersten Erfahrungen am Piano gemacht. „Ich bin damals immer zehn Minuten pro Woche in die Musikschule gegangen“, erzählt die junge Künstlerin. Mittlerweile durfte sie schon in den großen Konzerthäusern der Region spielen. So war sie schon im Wiener Musikverein, dem Konzerthaus, im Schloss Schönbrunn oder auch im Stift Geras zu Gast. Und auch erste internationale Preise darf sie schon ihr Eigen nennen.

Erster großer Erfolg in Osaka

„Mein erster großer Erfolg war 2016 in Osaka, wo ich als erste Österreicherin in meiner Altersgruppe den ersten Preis geholt habe. Es folgten dann noch erste Preise in St. Petersburg, Schweiz, Italien und Deutschland“, kann Blümel bereits auf ein breites Spektrum von Erfolgen zurückblicken – und das mit erst elf Jahren.

Die Dreharbeiten zu „Planet Arts“ konnten die junge Pianistin nicht in Aufregung versetzen. „Es war sehr interessant vor eigentlich drei Kameras zu stehen. Bobby und das Team haben mir alles erklärt. Die Kameras, Ton und Licht wurden eingestellt und ich habe in die Hände geklatscht, um so dem Team zu zeigen, dass ich bereit bin. Anschließend hat mich Bobby interviewt, es hat großen Spaß gemacht“, erinnert sich Blümel an den Dreh zurück.

Für ihre Zukunft hat die Elfjährige große Pläne. „Ich möchte Konzertpianistin werden und in den großen Konzertsälen spielen. Am liebsten in der Carnegie Hall“, hat Soley Blümel große Ziele.