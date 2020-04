Gute Nachrichten aus dem Raxgebiet. Die Zahl der Infizierten blieb sowohl in Reichenau als auch in der Nachbargemeinde Payerbach gleich. Dafür stieg die Zahl der Genesenen deutlich an.

In Reichenau haben sich in den letzten Wochen insgesamt 66 Personen mit dem Virus angesteckt. 31 sind mittlerweile wieder kerngesund. Somit verzeichnet die Gemeinde mit Stand 10. April, 15 Uhr, 35 Infizierte. In Payerbach blieb es ebenfalls bei 16 Infizierten. Acht Personen haben sich von dem Virus wieder erholt.