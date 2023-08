„Ferienfüchse: Zweites Mal Sommercamp in Aspang organisiert

Auf dem Programm standen vielfältige Aktivitäten – darunter ein Ausflug in die Hermannshöhle in Kirchberg am Wechsel, ein „Blaulichttag“ bei der Freiwillige Feuerwehr und dem Roten Kreuz und ein Besuch auf einem Bauernhof. Erforscht wurden außerdem der Ökopark Hartberg (inklusive Speckstein-Workshop), die Burg Riegersburg und die Schokoladenmanufaktur Zotter.

Anmeldungen für das Jahr 2024 sind schon jetzt per E-Mail möglich: ferienfuechse@gmx.at