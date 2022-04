G/RG Sachsenbrunn packt für Ukraine-Flüchtlinge an

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Helfen, anpacken, sammeln: Unter diesem Motto stand eine Aktion, die die Schülervertreter des G/RG Sachsenbrunn zuletzt starteten: Ein Bus voller Lebensmittel kam zusammen und wurde an die Pfarrcaritas in Kirchberg am Wechsel übergeben. Die örtliche Pfarre hat Vertriebene aus der Ukraine aufgenommen.

Insgesamt sieben Flüchtlinge aus der Ukraine besuchen aktuell auch das Gymnasium. Sie werden von Professoren in Extra-Stunden in Deutsch-Kursen betreut, unter tatkräftiger Unterstützung der Schülerschaft. „Alle waren äußerst aufnahmebereit. Helfen ist ,in‘ in Sachsenbrunn“, freut sich Schulleiter Gernot Braunstorfer und dankt allen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben.

Vorbildlich sei auch der Einsatz der Eltern gewesen. „Eine Oberstufenklasse hatte einen dreitägigen Workshop gebucht. Eltern haben der ukrainischen Schülerin, die seit drei Tagen in der Klasse ist, die Teilnahme finanziert. Einfach berührend“, zieht der Schulleiter eine erste Bilanz.

