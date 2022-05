Versorgung mit Bargeld im Bezirk Neunkirchen ist gegeben

Werbung

Wer im „Cult Italia“ am Neunkirchner Holzplatz mit der Bankomatkarte zahlen möchte, der ist hier falsch. Gastronom und Betreiber Rudi Grubich hatte in seinem Kaffeehaus noch nie die Möglichkeit der Kartenzahlung – und will diese auch in Zukunft nicht schaffen. „Mir als Gastronom kostete die Kartenzahlung viel Geld. Und bei solchen Kleinbeträgen wie hier ist das meiner Meinung nach auch nicht notwendig“, begründet der Kaffeehausbetreiber seinen Standpunkt. In einem Speiselokal sei es wieder eine andere Sache, „hier werden auch höhere Summen bezahlt. Aber mir kommt es komisch vor, wenn ich drei Euro mit der Karte bezahle.“

Für sein Geschäft wäre die Möglichkeit der Kartenzahlung ein Nachteil: „Ich muss bei jeder Bezahlung einen kleinen Anteil an die Betreiberfirma abgeben. Das heißt, wenn ein Kaffee 3,20 Euro kostet, bekomme ich im Endeffekt nur drei Euro dafür. Und dieses bisschen Geld kann jeder eingesteckt haben.“ Auch wenn der Trend zur Kartenzahlung gehe, „ich werde mich dem nicht beugen!“

Manfred Schuh

Erst im Jahr 2017 gab es bei der damaligen Raiffeisenbank NÖ-Süd Alpin (heute in der „Region Wiener Alpen“ integriert) starke Veränderungen: Sieben Filialen wurden zu reinen Selbstbedienungs-Standorten umfunktioniert, andere Standorte wurden zu sogenannten Kompetenzzentren aufgewertet. Eine betroffene Gemeinde war Edlitz, das heute „nur“ mit einem Bankomaten versorgt ist: „Dass wir diesen bekommen haben beziehungsweise erhalten konnten, war extrem wichtig für uns“, sagt Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP). Dass es keine „gewöhnliche“ Filiale mehr im Ort gibt, habe sich „eingespielt“, meint Schuh: „Anfangs war es natürlich ein Verlust, weil eine Bank immer auch Frequenz bringt.“ Derzeit ist der Bankomat im Gemeindeamt stationiert und dort rund um die Uhr zugänglich. „Es kann nicht nur Geld abgehoben werden, es gibt auch die Möglichkeit, Zahlscheine aufzugeben.“ Dass die Bank generell nicht zu halten war, kann er aus wirtschaftlichen Gründen verstehen. „So Menschen Probleme oder Fragen haben, stehen die Bediensteten der Gemeinde auch gerne zur Verfügung“, sagt Schuh.

Bankomat-Angebot flächendeckend im Bezirk

Die Versorgung mit Bargeld ist im Bezirk aber rundum gewährleistet. Die Sparkasse Neunkirchen zählt beispielsweise neben ihren 13 Filialen sechs reine Selbstbedienungs-Standorte. „Was diese Zahl betrifft, gab es zuletzt auch keine Änderungen und es sind derzeit auch keine angedacht“, sagt Sparkassen-Pressesprecherin Stephanie Schuster.

